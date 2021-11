Tras ocho meses de relación, Juan Osorio confesó que quiere casarse en la playa con Eva Daniela

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos meses, Juan Osorio reveló que aún no quería casarse con su novia, la acriz Eva Daniela, quien es casi 40 años menor que el famoso productor.

Sin embargo, la pareja demostró que siguen disfrutando de su gran relación y su nueva etapa como novios, por lo que el anuncio de que Osorio deseaba casarse el próximo año con Eva sorprendió a todo el público mexicano y a los medios de espectáculos.

Fue durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México que el productor de 63 años informó que ya tiene planes de boda con su pareja, los cuales serían hasta el 2022 para tener tiempo de preparar la gran ceremonia que promete mucho: “El otro año, este ya no alcanzó. Hay que hacer novela para juntar dinero y que la fiesta valga la pena”, confesó.

Y es que en las últimas semanas, Juan Osorio fue cuestionado sobre si pensaba formar una familia con la actriz para convertirse una vez más en papá, a lo que comentó que no era momento y se sentía contento con el tipo de relación que tiene con su novia, pues admite que están bastante tranquilos y en paz.

Mientras que sobre el tema de la boda, el productor indicó que espera que la fiesta sea algo espectacular, digno de una telenovela: "Así tiene que ser y tengan por seguro que así va a ser", declaró. Además, confesó que le gustaría que le celebración tuviera lugar en la playa, aunque no dio más detalles del lugar exacto en el que sea contraer matrimonio.

Dicha noticia impresionó a todos, ya que la relación entre Eva Daniela y Juan Osorio sigue siendo algo de qué hablar por la gran diferencia de edad que hay entre ellos. Incluso, se llegó a comentar que la famosa de 26 años solo andaba con su pareja por cuestiones de interés económico.

Ante estas acusaciones, ambos se han pronunciado al respecto y han comentado al público que su amor es cien por ciento real y que jamás han estado tan enamorados como hasta ahora.

Y de momento, parece que la relación va bastante bien, ya que durante el fin de semana la pareja cumplió 8 meses de relación, a lo que demostraron su felicidad en sus cuentas de Instagram en la que mostraron que celebraron su día especial en la Fórmula 1 con diversas imágenes y videos.

Aunque Osorio y Eva Daniela dicen estar mejor que nunca, los usuarios de redes sociales siempre encuentran el perfecto motivo para burlarse de la feliz pareja y hacerles saber que les parece muy extraño que estén tan enamorados a pesar de su diferencia de edad. Esto lo han demostrado en los comentarios de sus publicaciones en Instagram, en los que algunos internautas expresan sus opiniones que van en contra de su noviazgo.

"Aprovechada e interesada", "Pareces su hija", "Romeo y su nieta", "Los hombres se empeñan a salir con jovencitas", "Puro interés", "El sugar".

Por las constantes críticas sobre su relación, Daniela comentó para la prensa que no le importan los comentarios negativos y que seguirá disfrutan de su 'historia de amor', en la cual ya tiene planeado formar una familia con Juan Osorio cuando sea el momento indicado y admitió que no desea apresurar nada.

Nunca he tenido una expectativa de la edad, eso no significa nada, yo no me fijo en eso. En mi caso creí que me quedaría soltera para toda la vida porque la verdad nadie me llamaba la atención pero cuando lo conocí a él fue un clic inmediato”, aseguró cuando confirmaron su noviazgo.