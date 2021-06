Eva Daniela se sincera sobre su relación con Juan Osorio

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista exclusiva con Las Estrellas, la actriz Eva Daniela, quien es la actual novia del productor Juan Osorio, expresó que el amor es algo que “no se puede planear” y que, para ella, debe llegar de forma inesperada. Además, contó detalles sobre su relación con el ex esposo de Niurka Marcos.



En el corazón no se manda y debe ser algo genuino. Yo antes de empezar esta relación pensaba que me iba a quedar soltera de por vida, tengo mi carácter y no llenaban mis expectativas. Dije: ´Ya no quiero nada, mejor me voy a enfocar en mi carrera´, y cuando dije eso, me llegó el amor y superó mis expectativas”, aseguró la actriz.



En la entrevista, la pareja de Juan Osorio también confesó que el productor mexicano es “el hombre sus sueños”, expresando su alegría y hablando sólo cosas buenas de su novio.

La relación de Eva Daniela



Eva Daniela también recordó su primera cita con Osorio, expresó que, desde el primer momento, el productor se portó como un “caballero” y se fue enamorando poco a poco, aseguró.



“Primero inició todo con una amistad, después me envió unas flores a mi casa con una tarjeta muy bonita, a mí desde el principio me llamó la atención y me gustó (…). Me llamó la atención que él sabía desde el principio lo que quería”, señaló la actriz.



Además, hizo énfasis en cuánto cuidaba su relación, pues aseguró que al conocer “el amor”, uno lo debe cuidar y defender. Sobre eso, Eva Daniela detalló que las críticas a su relación han sido difíciles, pero que lentamente se fue acostumbrando y, sobre todo, restando importancia.



“Ya me he ido acostumbrando, pero la verdad, en el caso de mi relación con Juan, él y yo sabemos porque estamos juntos. Digan lo que digan, nosotros tenemos nuestra historia y es lo que nos ha mantenido fuertes”, concluyó la actriz para su entrevista con Las Estrellas.