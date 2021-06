Juan Osorio jura que no ha tenido relaciones sexuales con su novia de 27 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio sigue defendiendo a capa y espada su relación con Eva Daniela, e incluso detalló que no han tenido intimidad por respeto a su familia.

El productor de 63 años acaba de confirmar su relación con la actriz de 27, lo que ha levantado la curiosidad y críticas de varios fans por la enorme diferencia de edad entre los dos.

El ex esposo de Niurka Marcos dijo que, a diferencia de su anterior relación, ahora busca tener un noviazgo mucho más tranquilo y reservado, pues no ha mantenido relaciones sexuales en tres meses de romance, por respeto a las creencias de la actriz de “¿Qué le pasa a mi familia?”.

Aún no probamos esa parte porque su mamá es muy persignada y Eva viene de una escuela de monjas. Me dice que sólo la puedo agarrar de la mano y yo le pregunto: ‘¿Lo demás cuándo?’, pero ya vendrá después”, compartió Juan Osorio para TvNotas.

QUIERE CASARSE CON EVA DANIELA

La relación va a lo serio, pues Osorio le está apostando todo e incluso pospuso sus planes de hacerse la vasectomía, ya que Eva Daniela quiere tener dos hijos.

De hecho, en un reciente video del periodista Eden Dorantes, el encargado de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” dijo sentirse muy feliz al lado de Eva, pues ya fantasea con una boda.

"¿Y qué tiene que sea yo feliz? Soy feliz con mi pareja, con Eva Daniela, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado y si ahorita me preguntan si me caso con ella, me caso ahorita mismo. Eva solo hay una y yo soy Adán”, dijo Osorio.