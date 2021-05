Tachan de arrogante a la novia de Juan Osorio; actriz de "¿Qué le pasa a mi familia?"

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio está en el ojo del huracán, pero no por algo que él haya hecho, sino por la mala actitud de su supuesta novia, Eva Daniela.

Al parecer, cada vez que la actriz acude al set de “¿Qué le pasa a mi familia?” la tensión habría aumentado en el set de grabación, pues ella no sería del agrado de los demás integrantes de la telenovela a cargo de Osorio.

Juan José Origel fue quien hizo estas impactantes revelaciones a través de su programa “Con Permiso”, donde aseguró que el staff del melodrama de Televisa ha tenido roses con la joven.

Entró una nueva que porque es la nueva novia de Juan Osorio. Es una muchachita que por ahí anda metiendo y todo ese rollo y que la muchachita bastante chocantita”, mencionó el comunicador.

JUAN OSORIO LE DIO UN PERSONAJE EN LA TELENOVELA

Para apoyar su carrera, el ex esposo de Niurka decidió darle un papel a la joven en su telenovela, la cual se convirtió en líder de rating en su horario.

"¡Amigos! Por fin puedo anunciarles esta noticia que me tiene tan feliz! Les presento a mi personaje: LORENA PINEDA, el cual estoy haciendo con todo el amor del mundo para ustedes. Ya quería platicarles que me integro a la hermosa producción de @qlepasaamifamilia no se la pueden perder", escribió en una publicación de Instagram.

YA SE QUEJARON CON JUAN OSORIO

Fue hace algunas semanas que se reveló la relación sentimental que el productor de 63 años tiene con la actriz de 26.

Sin embargo, ésta se estaría aprovechando de que su pareja es el productor para darse “aires de diva”, al grado de que una empleada denunció que se la pasa pidiendo cosas de una forma pedante y autoritaria.

“En la oficina ya nos tiene harta esta niñita. Todo el tiempo está pidiendo cosas y el señor Osorio nos manda a resolver cosas de ella. Podría ser su nieta y se comporta como si fuera nuestra jefa. No sé cómo no le da vergüenza al señor. Se ve de lejos que está con él por el dinero y para que le dé trabajo”, se puede leer una denuncia publicada en el Instagram de Chica Picosa.

Esta no sería la única queja en contra de ella, pues el periodista Jorge Carbajal también hizo una queja sobre el tema.

Según lo relatado, Daniela visita muy seguido las casas de Juan Osorio en Acapulco y Cuernavaca, donde se comporta como “la señora de la casa”, gritándole al personal cuando no hacen lo que les ordena.

Agregó que, la actriz les grita para reclamar que no hay comida o el jacuzzi no está listo, y en una ocasión, les aventó las margaritas a los empleados porque el hielo se derritió.