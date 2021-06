Juan Osorio quiere casarse con su novia de 26 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio disfruta plenamente su noviazgo con Eva Daniel, y pese a las críticas por su gran diferencia de edad, ya estaría pensando en casarse con ella.

El productor de 63 años de edad contemplaría la posibilidad de llegar hasta el altar junto con la joven de 26 años y formar juntos una familia.

En un reciente video del periodista Eden Dorantes, el encargado de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” dijo sentirse muy feliz al lado de Eva, pues ya fantasea con una boda.

¿Y qué tiene que sea yo feliz? Soy feliz con mi pareja, con Eva Daniela, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado y si ahorita me preguntan si me caso con ella, me caso ahorita mismo. Eva solo hay una y yo soy Adán”, dijo Osorio.

“YO AGUANTO VARA”: JUAN OSORIO SOBRE LAS CRÍTICAS

El ex esposo de Niurka no le da importancia a las críticas por su relación con la joven actriz, desde quienes aseguran que ella lo usa para impulsar su carrera, hasta que maltrata a sus empleados y gente del staff en Televisa.

“¿Tú crees que las críticas me ayudan a pagar la renta, el gas, todo eso, no. Yo asumo todo, aguanto vara, soy gente del medio del espectáculo, vengan las críticas, lo que yo siento y lo que Eva Daniela y yo estamos viviendo no se compara con nada”, expresó.

Incluso Juan estaría pensando en pedirle consejos a Niurka, la madre de su hijo Emilio, para tener un buen matrimonio con Eva.

“Estoy muy feliz, es una niña muy linda, hemos hablado, El fin de semana estuve con su papá, con su mamá, me aceptaron. Son dos seres humanos, su papá es un ingeniero químico, su mamá es una educadora, gente inteligente y me están dando la oportunidad de que yo trate bien a su hija. A Niurka le tengo que pedir consejo para que no me vuelva a fallar la cosa”.

“El hombre tiene la edad de la piel que acaricia. No no vivimos juntos. Ella vive en su casa, yo en la mía. Hay un gran respeto. Mi hija y Emilio también aceptaron muy bien la relación. Si yo me tuviera que casar con Eva ahorita, me casaba, estoy muy enamorado”.