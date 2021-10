Todos contra J Balvin: los cantantes del género urbano que han criticado al reguetonero

COLOMBIA.- En estos momentos, J Balvin está en el ojo del huracán luego de que externara sus quejas hacia las nominaciones de los Latin Grammy de este año que se llevarán a cabo en noviembre. El colombiano está nominado en tres categorías; sin embargo, hizo un llamado a sus colegas del género urbano a boicotear los premios ya que afirma que no les dan el debido respeto al género.

“No nos valoran, pero nos necesitan. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, afirmó el reguetonero a través de redes sociales a solo unas horas de que se anunciaran las nominaciones. “Estoy nominado, para que no vengan que estoy dolido”, aclaró, ya que compite en las categorías de Canción del año, Mejor canción urbana y Mejor interpretación de reguetón.

"Residente":

Por su respuesta a J Balvin pic.twitter.com/BhAFU049C1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 30, 2021

Debido a estas declaraciones algunos de sus colegas del género han salido a responderle, todos ellos con críticas ante su actitud que juzgan contradictoria y superficial. "Tú solo sabes decir que las cosas no están bien porque no son como tú quieres”, le dijo a través de Instagram Li Saumet, vocalista de Bomba Estereo. "

Creo que ya es hora de entender que tu ego ha nublado tu mente y que mientras sigas haciendo esto de tratar de vender el arte como negocio no verás luz”, agregó la cantante sintetizando la crítica que hacen diversos artistas colombianos del reguetonero, en especial luego de que permaneciera en silencio durante las protestas de su país contra el régimen de Iván Duque y los violentos enfrentamientos entre los ciudadanos y el cuerpo militar.

Residente no le muestra piedad

Otro que se unió a las críticas fue Residente, quien habló de Balvin en un video que publicó en sus redes donde lo acusa de quejarse infundadamente: “Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?” le dijo el exintegrante de Calle 13, quien resaltó que muchos colegas están nominados, entre ellos C, Tangana, Bad Bunny, Karol G., Ozuna y Mike Towers.

Descripción gráfica del video que residente le responde a J Balvin pic.twitter.com/elWTmxVK4I — José Mor (@josesalcedomeza) September 30, 2021

Además, le dijo: “Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos. [...] Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, cerró el exvocalis de Calle 13.

#Espectáculos | NO SE QUEDA CALLADO



Ante el descontento de J Balvin por no ser nominado a los Latin Grammys y criticar el homenaje que realizarán a Rubén Blades, René Pérez (Residente) envía un mensaje al cantante urbano diciendo que haga algo que valga la pena para ser nominado pic.twitter.com/lOOTKDQEIK — Revista Digital Jutiapa (@RevistaDigitalJ) September 30, 2021

Yotuel Romero también le responde

Y ahora a través de Twitter se viralizó el video donde el cubano Yotuel Romero, exintegrante de Orishas y también nominado por su tema "Patria y vida", le responde con todo a Balvin. “Seños J Balvin, el género no empezó cuando usted llegó, ya existía y ya estábamos todos fajados”, son algunas de las palabras del artista.

Yotuel de Orishas responde a J Balvin por su opinión y petición a los artistas urbanos sobre los Grammys. pic.twitter.com/Dqon2OvQQD — ������������ (@Biiarem) September 29, 2021

También compartió en el 1999 Orishas estuvo nominado a los premios con el disco A lo cubano en la categoría de mejor álbum alternativo, haciendo énfasis en el nombre de "alternatico" porque entonces ni siquiera se consideraba al género urbano dentro de los premios.

"La categoría del rap y el hip hop la abrimos nosotros, la impulsamos nosotros. Artistas como Tego Calderón, artistas como Vico C , artistas que han cantado lo que pasa en la calle lo que ocurre en el día a día de nuestros países merecen el respeto [...]. ¿Qué es para ti el artista urbano poderoso?, ¿Tener views? ¿Tener visitas? Se es un artista urbano poderoso cuando con una canción tu logras sacar un pueblo entero para las calles”, comentó Yotuel.



Otra leyenda del reggaetón y el género urbano, Don Omar, también disparó contra Balvin con un breve pero demoledor tweet: “¿Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”, comentó el puerrorriqueño.