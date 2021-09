C. Tangana junto a Pablo Alborán, entre los españoles nominados a los premios Latin Grammy

Los Ángeles, EE.UU.- El cantante C. Tangana, cuenta con cinco candidaturas, por su parte Pablo Alborán y Nathy Peluso (doble nacionalidad argentina), cuentan con cuatro candidaturas, son los artistas españoles con mayor nominaciones en la 22ª edición de los Latin Grammy, que el próximo 18 de noviembre se celebrará en Las Vegas.



La Academia Latina de la Grabación anunció este martes los aspirantes a sus galardones, entre los que también destacan Love of Lesbian, con tres menciones, y el productor español Alizzz con seis nominaciones por su labor técnica en "El Madrileño" de C. Tangana.



Tangana es además el tercer artista con más candidaturas en el listado general, solo por detrás del dominicano Juan Luis Guerra, con seis menciones, y el colombiano Camilo, que lidera la tabla con 10 nominaciones.





La Academia Latina, con sede en Miami (EE.UU.), ha recibido muy bien la apuesta de Tangana por unir tradición española y vanguardia en "El Madrileño", un disco que ha cosechado aplausos de la crítica y que ha supuesto un importante salto en su carrera.



El trabajo es precisamente candidato al premio al álbum del año.



Junto a ese reconocimiento, Tangana podría llevarse el premio a la grabación del año y a mejor canción alternativa por "Te Olvidaste", que interpreta junto a Omar Apollo; a mejor canción de pop-rock por "Hong Kong", que canta con Andrés Calamaro; y otra vez a mejor canción alternativa por "Nominao", una colaboración con Jorge Drexler.



El cantante ya cuenta con dos Latin Grammy, aunque vinculados a su trabajo con Rosalía en la canción "Malamente" y el disco "El Mal Querer", por lo que está a las puertas de su primer triunfo como solista.





Además, "El Madrileño" también ha repartido nominaciones a su productor Alizzz, uno de los artífices del nuevo sonido urbano español y que aspira a los mismos premios que Tangana además de ser candidato a mejor productor del año.



Por su parte, Alborán luchará por el galardón al álbum del año y al mejor álbum de pop vocal tradicional con "Vértigo", y también será candidato a grabación del año y canción del año por "Si Hubieras Querido".



La diferencia entre las categorías de canción del año y grabación del año es que la primera reconoce exclusivamente el trabajo de compositores mientras que el premio a la grabación se dirige a intérpretes, productores, ingenieros y demás participantes.



Asimismo, Nathy Peluso, quien nació en Argentina pero reside en España desde hace más de una década y tiene doble nacionalidad, también cuenta con cuatro nominaciones.



Peluso competirá por mejor fusión urbana por su actuación en "Bzrp music sessions"; mejor canción de rap o hip-hop por "Sana Sana"; mejor canción alternativa por "Agarrate" y mejor álbum alternativo por su valorado "Calambre".



Finalmente, Santi Balmés y Julián Saldarriaga, integrantes de Love of Lesbian, aspiran al triunfo en tres categorías: mejor canción de rock por "El Sur", mejor canción pop-rock por "Cosmos" y mejor disco de pop-rock por "V.E.H.N."