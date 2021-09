J Balvin enfurece con los Latin Grammy y pide a sus colegas no asistir a la premiación

Ciudad de México.- El cantante colombiano J Balvin externó su descontento con la Academia Latina de la Grabación luego de que anunciaran a los nominados de la 22° Entrega Anual del Latin Grammy.

El intérprete de “La Canción” manifestó que el certamen no da el suficiente valor a los artistas del género urbano, a pesar de haber sido considerado en algunas ternas de esta premiación.

Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) JOSE”