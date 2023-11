'The Marvels' experimenta el peor estreno en la historia del MCU

CIUDAD DE MEXICO.- Desde el impactante debut de Iron Man en 2008, las películas del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) han dominado la taquilla mundial. Sin embargo, este fin de semana, la invulnerabilidad aparente de la franquicia sufrió un golpe con el lanzamiento de "The Marvels", que apenas logró recaudar 47 millones de dólares en Estados Unidos, según estimaciones del domingo.

La entrega número 33 del MCU, secuela de la exitosa "Captain Marvel" de 2019, no solo no logró igualar el éxito de su predecesora, que recaudó 153.4 millones, sino que representó un colapso sin precedentes para el sector Marvel, según David A. Gross de Franchise Research Entertainment.

Aunque la película contó con un presupuesto de 200 millones de dólares y fue dirigida por Nia DaCosta, la primera mujer negra en dirigir una película MCU, y protagonizada por Brie Larson, Teyonah Parris e Imán Vellani, no logró alcanzar las altas expectativas.

Te puede interesar: Grimes regresa en nuevo Spin-Off de The Walking Dead

El estreno de la película rompe esquemas, pero no alcanza las expectativas de recaudación

La crítica, con un 62 por ciento en Rotten Tomatoes, y la respuesta del público, otorgándole una "B" en CinemaScore, no fueron tan entusiastas como se esperaba. "The Marvels" se une a la lista junto a "Eternals" y "Ant-Man and the Wasp: Quantamania" como la tercera película del MCU en recibir una calificación "B" por parte del público.

En un momento en el que la oferta de superhéroes llena tanto las pantallas de cine como las de streaming, algunos analistas sugieren que puede estar surgiendo una fatiga entre los espectadores.

Bob Iger, CEO de Disney, plantea la posibilidad de que el mercado esté saturado de estos contenidos, lo que podría explicar la disminución en la recaudación de "The Marvels".