Tania Rincón celebra que 'Hoy' supera a 'Venga la alegría' en rating

MÉXICO.- Por medio de sus redes sociales, Tania Rincón presumió los altos niveles de rating que alcanzó el programa Hoy, al que recientemente se integró luego de abandonar TV Azteca y el matutino Venga la Alegría. Para muchos de sus seguidores este gesto fue interpretado como una “pedrada” hacia sus excompañeros de la televisora de la competencia.

Como a menudo expresa en su cuenta de Instagram, la presentadora se siente orgullosa de formar parte del equipo de conductores del programa Hoy, que indudablemente se mantiene como líder entre las preferencias del público mexicano.

Aunque Rincón hizo énfasis en que celebró el rating alcanzado como un logro colectivo, no faltaron aquellos usuarios de redes sociales que la acusaran de “burlarse” de sus antiguos compañeros y del programa en el que se desempeñó como conductora durante nueve años.

La imagen fue originalmente publicada por la cuenta oficial de Televisa y en ella se destacan las 1.2 millones de personas que vieron el matutino y se comparan con las 461 mil que prefirieron ver Venga la Alegría. La diferencia es de 161%, por lo que la distancia entre el éxito de los dos shows es abismal.

Sale de TV Azteca

Fue hace poco más de un mes que Rincón se incorporó como conductora del popular programa de Televisa, luego de dejar atrás su paso por Venga la Alegría, donde estuvo trabajando de 2011 a 2019, año en que anunció su salida. Cabe recordar que a principios del 2020 fue invitada por la productora Magda Rodríguez para formar parte como conductora del reality Guerreros 2020, junto a Mauricio Barcelata.

habló de su paso por las televisoras y aseguró que tiene buena relación con ambas. En una entrevista para su excompañero El Capi Pérez, Rincóny aseguró que tiene buena relación con ambas.

"Puedes ir y venir, y ya no hay veto. Seguramente ahorita no puedo poner un pie en TV Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí porque me fui perfecto", dijo entre risas la conductora. Después enfatizó que su salida de TV Azteca no fue conflictiva y que le desea lo mejor a sus colegas.