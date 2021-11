¡Llegaron los memes! Transmiten concierto de Adele por el canal 5 y los usuarios reaccionan

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante este fin de semana, uno de los nombres más sonados en redes sociales fue el de Adele, luego de que la noche del viernes se transmitiera su concierto "Adele: One Night Only" a través del Canal 5, lo que provocó una serie de divertidos memes entre los usuarios, pues nadie podía creer que estaban viendo a su cantante favorita en televisión abierta.

Varios internautas aseguraron que la transmisión del concierto "es lo mejor que le pudo haber pasado a Televisa en los últimos cinco años", mientras que otros publicaron su reacción y cómo es que estaban llorando porque esto sería lo más cerca que estarían de la británica.

La noche del 26 de noviembre, el Canal 5 sorprendió a varios televidentes por mostrar la presentación de Adele, el cual ofreció el pasado 24 de octubre en el Observatorio Griffith de Los Ángeles. Éste fue grabado y emitido por primera vez por la cadena CBS y la plataforma Paramount+, por lo que varios se impactaron al ver que se incluyó en la programa de la televisión mexicana.

Además, este concierto en especial fue bastante importante para la famosa, ya que cantó uno de sus temas de su nuevo álbum, 30, y es que también fue su regreso musical luego de seis años sin sacar ninguna canción.

Entre los temas de su concierto, los espectadores pudieron disfrutar de sus más grandes éxitos como "Rolling in the deep", "Skyfall", "When we were young", aunque lo que más impresionó al público fue la sorpresiva pedida de mano que un fan le hizo a su novia en medio de la presentación, lo que provocó las lágrimas de los asistentes y de los televidentes.

A partir de todo esto, divertidos memes invadieron las redes sociales por lo extraño que les pareció a los usuarios de estar viendo un evento de esta talla en televisión abierta, aunque algunos seguidores aplaudieron a la televisora por darles esta gran sorpresa.

Adele pide a Spotify que deshabilite la reproducción aleatoria en su nuevo álbum "30"

La artista solicitó que Spotify eliminara la reproducción aleatoria predeterminada para que sus fanáticos puedan reproducir sus nuevas canciones según la narrativa y el orden que Adele desea compartir con ellos, por lo que compartió en sus redes sociales este gran cambio y las razones que tenía.

¡Esta fue la única solicitud que tuve en nuestra industria en constante cambio! No creamos álbumes con tanto cuidado y pensamiento en nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos“, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Como era de esperar, la plataforma de streaming no se hizo esperar y respondió rápidamente a la sugerencia de Adele. "Cualquier cosa para ti", respondió la compañía a través de la misma red social, lo que sorprendió a millones de usuarios.