Adele regresa con disco “30”

Adele está de regreso con “30”, su cuarto disco de estudio, quizá el más personal hasta ahora en su carrera y el cual mañana viernes 19 finalmente verá la luz de manera completa.

La cantautora británica tiene a sus más de 44.8 millones de seguidores en Instagram, 69 millones en Facebook y 26 millones de suscriptores en YouTube, listos para cantar de nuevo el contenido de su álbum.

Con 33 años de edad, Adele, siempre ha sido muy reservada con su vida privada, sobre todo amorosa, pero en este material de 12 canciones se muestra vulnerable.

Cuando digo que es peligrosa no me refiero a que sea realmente peligrosa, sino a lugares a los que voy en el álbum", explicó Adele para Apple Music.

También, la cantante ha dicho que este proyecto tiene dedicatoria a su hijo Ángelo, pero también lleva el tema “Easy On Me” que habla de su separación matrimonial.

Adele contó a la revista Rolling Stone que este disco lo empezó a escribir en 2019 y lo terminó el año pasado, lo hizo al lado de un equipo de trabajo, el más selecto y a quien le pudo confiar mucho de su vida.

"Strangers by Nature", es un tema en el que reflexiona sobre la separación, pero sin prejuicios, "Easy On Me", relata su divorcio "My Little Love", dedicado a su hijo y

"Cry Your Heart Out" enfocado a la depresión que vivió.

Con ese sonido que la caracteriza, el cierre de su placa discográfica es con "Love Is a Game", inspirado en los años 60 con toques de soul y un poco de halo de Amy Winehouse.

Entre los duetos que aquí incluye están el primero junto a Erroll Garner y el segundo con Chris Stapleton, éste último una versión del primer single que ya se conoce como “Easy on me”.

Como regalo a sus seguidores Adele interpretó en su Instagram el tema “To Ve Loved” desde la comodidad de su casa”, el video lleva más de 13 millones de reproducciones en tan solo dos días.

“30” es sin duda uno de los discos y momentos más esperados por los seguidores de la cantante.

A detalle

Adele.

Disco: 30.

Canciones: 12.

Duetos: 2.

Bonus track: 3.