Adele conserva enmarcado un chicle masticado por Celine Dion

ESTADOS UNIDOS.- La cantante británica Adele ama tanto a la también cantane Celine Dion que conserva entre sus pertenencias más preciadas un chicle masticado por Celine Dion, mismo que guardó dentro de un marco on una nota.

Durante el segmento de YouTube de “73 preguntas” más reciente de Vogue , Adele, de 33 años, confesó que una pieza enmarcada del chicle del artista “Because You Loved Me” es su posesión más preciada.

La cantante explicó que este chicle llegó a ella como un obsequi de su amigo James Corden, quien al saber el nivel de fanatismo que sentía hacía Celine Dion no desperdició la oportunidad.

James Corden le obsequió a Adele esta goma de mascar que perteneció a Celine Dion.

Entre sus pertenencias más preciadas

Durante el video con duración poco más de 18 minutos, la cantante confesó, "¡Y es mi posesión más orgullosa!", mencionó con una sonrisa y una ligera risita. Además confesó que "My Heart Will Go On" de Dion es la canción que más ha versionado a lo largo de su vida.

Dion, de 53 años, apareció en “Carpool Karaoke” en mayo de 2019, donde cantó “It's All Coming Back to Me Now”, “Conduje toda la noche” e incluso le dio una oportunidad a “Baby Shark” mientras viajaba con Corden.

Apodando a Dion como "Reina Celine", Adele visitó a su ídolo en 2018, asistiendo a uno de sus shows en Las Vegas mientras Dion se recuperaba de un horrible ataque de gripe.

“No pude hacer todos mis shows, pero estaba encantada de que Adele asistiera a uno de ellos… la amo tanto”, escribió el ganador del Grammy en una foto detrás del escenario en ese momento.