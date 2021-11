Andrea Escalona recibe críticas por su comportamiento en "Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO.- Los televidentes quedaron asombrados luego de ver que hay algunos conductores en "Hoy" que actúan de manera inmadura para la edad que tienen, y en este caso fue el turno de Andrea Escalona, quien recibió fuertes críticas por usuarios de redes sociales luego de que vieron su comportamiento en el matutino de Televisa.

Fue durante una de las dinámicas de juegos en la que los presentadores compliten entre ellos para sumar puntos en la tabla de calificaciones, "pásale el pizarrón", donde ocurrió la extraña escena que ocasionó polémicas opiniones en contra de la sobrina de Andrea Doria.

Una vez que llegó el turno de Andrea de enfrentarse contra el equipo rojo con Tania Rincón, desde el comienzo no quiso atacar las reglas y tomó los vasos de plástico antes de tiempo, para luego molestarse cuando le pidieron que los dejara en la mesa, pues no aceptarían trampas por ningun concursante.

Sin embargo, todo fue subiendo de nivel cuando Rincón retuvo a la conductora por los hombros para que no pudiera seguir con la dinámica, lo que ocasionó que Escalona protagonizara una vergonzosa escena en la que sacó su peor lado y se mostró como "una niña berrinchuda", según expresaron algunos televidentes que vieron el juego.

Al terminar el tiempo, Andrea volteó a ver lo que escribió su compñaera en la pizarra, y fue tanto su enojo que lanzó al piso, con mucha fuerza, uno de los plumones que utilizaron durante la dinámica. Tal hecho fue descrito como el de una niña pequeña cuando hace algún berrinche por no cumplir su capricho, es por ello que la presentadora no tardó en recibir todo tipo de críticas en redes sociales.

Por su parte, el jurado tampoco estuvo bastante alegre con su comportamiento, y Andrea Escalona fue sancionada por Raúl Araiza y le pidió que no volviera a actúar de tal forma, a lo que la conductora únicamente se justificó con un "es que me enojé".

Como la dinámica no se dio como se esperaba, la producción indicó que se repitiera el juego, pero parece que la presentadora no aprendió de lo sucedido y la escena se volvió a repetir, protagonizando otro berrinche al no tener el plumón a la mano.

"Piensa la Mula Escalona que va a ganar trofeo por ganar un simple juego", "Qué raro que se haya enojado", "Escalona aprende a perder, es un juego, diviértete", "Escalona sigue en 'Hoy' por puro nepotismo, cero gracia y sangre pesada", "Por eso me cae de la ching&@&@, mala compañera", "Se siente opacada, es una hipócrita", "Ecalona es como Laura G... todos la odian, ya corránla", fueron tan solo algunas de las expresiones de los internautas.