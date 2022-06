Tábata Jalil revela que Sergio Sepúlveda la trató mal: "por qué me grita de esa manera"

MÉXICO.- Tábata Jalil, una de las conductoras, de Venga la Alegría que se ha ganado el cariño y la confianza del público, reveló que vivió momentos difíciles cuando trabajó junto a Sergio Sepúlveda debido a los malos tratos del conductor.

En el programa Pinky Promise, al que acudió con Ingrid Coronado, la conductora respondió a preguntas de los fans con una dinámica de “verdad o shot”. Entre los cuestionamientos surgió la duda: “¿te has peleado con alguien de Venga la Alegría?, queremos nombres y por qué”.

Tras dudar por varios segundos, Tábata Jalil comentó que sí y relató cómo fue su discusión con su compañero. "Sí me he peleado, con Sergio Sepúlveda; nos dimos un agarrón pero perrísimo, de hecho mis compañeros estaban presentes, ese no fue el peor agarrón que nos hemos dado de enojados, pero me acuerdo de que tú también estabas ahí (Ingrid) y empezó la gritoniza", contó.

Después explicó que la pelea derivó en una amistad, la cual duró varias semanas y que incluso fue necesaria la intervención de ejecutivos del programa.

'No, que tú, que yo'. y yo 'no, no, pero así no es', y él 'es lo que yo diga', y yo 'pero tú me pediste esto', y mal, mal, todo el mundo oyendo. Fue en el foro, nos dejamos de hablar como un mes, y después, el director de talento tuvo que intervenir, nos mandó llamar y ninguno de los dos quería ir, a final de cuentas nos obligaron a trabajar juntos y tuvimos que hablarnos, nos perdonamos, lloramos mucho", agregó.

Ahora son amigos

Finalmente, la conductora mencionó que tuvo un aprendizaje de la situación, ya que se propuso no volver a dejar que nadie la tratara de forma grosera.

"Ahora somos amigos, pero en ese entonces dije 'cómo, por qué me grita de esa manera' […] Pero bueno, fue un episodio necesario porque se aclararon muchas cosas, fui muy afortunada de vivir ese episodio porque pude poner límites y a partir de esos límites, hoy no me vuelve a hablar de esa manera nadie", concluyó.