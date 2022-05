Ingrid Coronado habla de amor propio y sus ex parejas

Ciudad de México.- La conductora Ingrid Coronado abrió el corazón en su última publicación editorial titulada "Mujerón". En este libro habla sobre su proceso para amarse a si misma y sobre sus amores del pasado.

Cabe recordar en un pasado fue acusada de 'abandonar' a su ex pareja Fernando del Solar cuando este informó fue detectado con cancér, sin embargo, ella lo desmitió. Asimismo, denunció por abuso sexual a su ex pareja Charly López a finales de 2021.

Mujerón

Respecto al duro proceso para sentir amor propio explica: Hoy por hoy ya me queda clarísimo que uno no tiene que ir a ningún lugar para encontrarse a sí mismo, si uno lo tiene aquí, pero a veces necesitamos salirnos de donde estamos acostumbrados a vivir para reconocer algunas cosas, pero eso no quiere decir que sea necesario”.

Yo creo que todos los seres humanos en algún momento lo tenemos y eso es lo que hace que estemos en relaciones que no son lo que realmente nos ayuda a estar bien, me fui de viaje al Amazonas un tiempo, estuve en la India un tiempo, estuve en la sierra de Vallarta un tiempo, realmente estaba intentando descubrir quién soy, conocerme a mí, encontrarme a mí misma”.

agrega.

Podría interesarte...Ingrid Coronado da a conocer detalles de su denuncia contra Charly López

“Lo que pasa es que estar bien es un proceso, es como increíble porque yo no creo que debería de ser así, pero el proceso de amarte a ti mismo justo es un proceso, tienes que ir paso a paso, a veces primero tienes que reconocer cómo te estás odiando, vivimos en una cultura en donde las mujeres de alguna manera sí hemos sido disminuidas, y el seguir permitiendo ciertas situaciones es otra forma en la que nos odiamos. Para mí es bien importante compartir estos pasajes de mi vida que me llevaron a transformarme” puntualizó.