Fernando del Solar planea volver a la televisión en 2022

MÉXICO.- Como se ve en redes sociales son muchos los famosos que cierran el 2021 con el pie derecho y tienen nuevos proyectos en puerta para el 2022, tal es el caso de Fernando del Solar, quien en una entrevista para el programa Sale el Sol confirmó que regresará a la conducción.



Al lado de su prometida, la terapeuta Anna Ferro, Fernando confirmó su regreso como conductor, uno de sus grandes deseos que se vieron truncados por el confinamiento a causa del Covid-19.



Además, otro de sus proyectos estará enfocado a sus conferencias motivacionales, de las cuales se dijo emocionado por conocer nuevos lugares y a nuevas personas, con quienes pueda compartir sus experiencias y ayudarlas de alguna forma a superar sus problemas.

Cabe recordar que el pasado noviembre, Fernando del Solar reveló que fue sometido a una cirugía funcional de nariz, ya que, después de todos los tratamientos médicos por los que pasó, su nariz se vio afectada.

''Nada qué ver con todo lo que publicaron, me operé la nariz y no fue estético, se ve, tengo la misma nariz, lo que pasa es que después de todos los tratamientos y los tubitos que me habían puesto para respirar y eso, se me había desviado un poco el tabique y con cubrebocas y todo se me hacía más difícil respirar, entonces tuve que entrar a cirugía'', detalló.