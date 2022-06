Fernando del Solar se viste de luto para despedir a su padre

Ciudad de México.- Fernando del Solar conductor argentino, se enfrenta a momentos duros en su vida, tras dar la noticia del deceso de su padre, Norberto Cacciamani, por causas aún desconocidas.

A través de sus redes sociales, Fernando dio el último adiós al hombre más importante de su vida con un emotivo mensaje, en el que además de agradecer la oportunidad de haber coincidido, también reveló que lo extrañara cada día de su vida.

Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo ni comernos un asado ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores", escribió el también actor junto a un video donde dejó ver algunos de los momentos más especiales que vivieron juntos.