Angelina Jolie encargada de dirigir a Salma Hayek y Demián en nueva película

La actriz Angelina Jolie se encargará de dirigir a Salma Hayek y Demián Bichir en la nueva película títulada ‘Without Blood’, que se encuentra inspirado en la novela del mismo nombre, escrita por el italiano Alessandro Baricco.

De acuerdo con la información revelada por Variety, el rodaje de este filme ya comenzó en distintos lugares de Italia con los dos protagonistas mexicanos, y abordará verdades universales sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación.

Me siento honrada de estar aquí en Italia para llevar este material tan especial al cine, y de que Alessandro Baricco me haya confiado la adaptación de su libro, con su poesía y emoción únicas y su forma de ver la guerra”, explicó la ex de Brad Pitt por medio de un comunicado.