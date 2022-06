Kristal Silva sufre accidente en ensayo para ¡Quiero bailar!

MÉXICO.- El pasado miércoles 15 de junio, durante la tarde, Kristal Silva fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un accidente durante los ensayos para su próximo número en el programa ¡Quiero bailar!, reality show que se celebra en el marco de Venga la Alegría.

A varias horas de haber ingresado al hospital, la conductora compartió detalles de su estado de salud y agradeció la preocupación de sus seguidores y las muestras de cariño que recibió en redes sociales.

¡Nuestra querida @kristalsilva_ sufrió una fuerte lesión durante los ensayos de #QuieroBailar y fue trasladada al hospital!



— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 15, 2022

Desde la camilla y mientras esperaba los resultados de unos estudios, Silva contó que el accidente consistió en una lesión en la rodilla derecha al dar un mal paso.

Estoy ahorita en urgencias esperando para darle seguimiento a esto. Estoy muy bien, estoy preocupada porque no sé exactamente qué pasó. Hice un movimiento un poco brusco en la coreografía, sentí un dolor muy fuerte y evidentemente quedé inmovilizada, por eso la silla de ruedas y lo demás”, contó en su cuenta de Instagram.

Aunque no recibía los resultados de los estudios en ese momento, la conductora detalló que se encontraba bien y que había dejado de sentir dolor. “Los mantendré informados, estoy esperando a hacerme una resonancia, ya me sacaron placas. Que todo esté bien, que sea lo que Dios quiera. Estoy tranquila, ya no tengo tanto dolor”, comentó.

Canek se preocupa por ella

Por supuesto, Silva no se presentó a hacer su número de baile, por lo que Canek, su pareja en el concurso lamentó la ausencia de la conductora. En Venga la Alegría revelaron que el niño estaba tan preocupado por su compañera que derramó algunas lágrimas mientras esperaba por saber de su estado.

“Eres un hermosos, mi Canek. Gracias por estar ahí, por apoyarme. Te mando un besote. Todo va a salir bien; tú vas a seguir triunfando”, le dijo la conductora desde su casa, donde permanece en reposo a la espera de recuperarse por completo.