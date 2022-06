Kristal Silva apareció vestida de Marge Simpson

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva en los últimos años se ha posicionado como una de las conductoras más queridas por parte del público gracias asu participación diaria en ‘Venga la Alegría’.



Además la exreina de belleza es una de las más activas en sus redes sociales donde constantemente suele compartir los ‘looks’ que utiliza todas las mañanas en el programa matutinos.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió alguns videos en los que se le pudo ver totalmente caracterizada como Marge Simpson uno de los personajes más famosos de una caricatura.



En la grabación Silva aprovechó para agradecer el apoyo de Mauro García quien le ayudó con todo el vestuario para que Kristal pudiera presentarse en la dinámica de Gran Chef, donde competiría al realizar una dona al estilo de 'Los Simpson'.





Kristal Silva confesó estar en depresión



Quiero agradecerlo esto que me hizo Mauro García, mi amigo del alma, que no encontramos peluca, de último momento me dijo no te preocupes yo me encargaré de hacerlo” se puede escuchar a la conductora.para hacer una increíble obra de arte que al final utilizó la presentadora.Por supuesto sus fanáticos reaccionaron ante este nuevo personaje del cual se disfrazó y le hicieron llegar sus comentarios:

Hace un par de semanas la exreina de belleza compartió en sus historias de Instagram que se encontraba pasando por un mal momento hasta “deprimente” debido una situación física que estaba pasando.



La conductora reveló que se estaba quedando “sin cabello”, que desde hace unos meses utilizaba extensiones, debido a su fuerte caído y hasta dio a conocer algunas fotografías de hace unos años donde no las utilizaba.