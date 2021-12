Stephanie, joven que aparece en la cama con el cantante de Grupo Firme, responde a declaraciones de Eduin Caz

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la noche del pasado viernes 10 de diciembre, los fanáticos de Eduin Caz se sorprendieron al ver que el vocalista de Grupo Firme había aparecido en la cama de una joven, y aunque hubo quienes pensaron que era algo reciente, poco después salió la chica a confesar que conoció al artista durante el año pasado en una fiesta que realizó la banda después del concierto en Ciudad Juárez.

Y es que Stephanie Hernández, la joven que subió el video donde aparece el cantante sin camiseta y sobre la cama junto a ella, reveló que cuando conoció al famoso ella no sabía que era casado, pero que ninguno tocó el tema y por eso esa noche "pasó lo que pasó", según contó en sus historias de Instagram.

Ante la gran polémica que surgió debido a este clip inédito, los usuarios comenzaron a burlarse de la situación con divertidos memes sobre infidelidad, algunos publicaron varias críticas hacia Eduin Caz por haberle faltado el respeto a su esposa de esa manera, mientras que otros fueron al extremo y amenazaron a la joven de Ciudad Júarez.

Sin embargo, la situación fue tomada muy a la ligera por parte del involucrado, pues el intérprete de "El Tóxico" respondió a las acusaciones con otro video que publicó en su cuenta personal de Instagram, donde confesó que sí fue infiel, pero que su pareja estaba al tanto de eso y que los problemas ya se habían solucionado entre ellos.

Le enseñé el video a mi mujer, yo solucioné los problemas, acepté mi culpabilidad y lo que hice fue decirle: 'Esto pasó, aquí está'. Eso ya es pasado, eso ya lo pisamos ella y yo. Yo no sé porque la señorita lo saca ahorita ¿Quieres fama? Aquí esta tu fama", confesó ante la cámara.

Dichas declaraciones no pasaron por alto para Stephanie Hernández, con quien Eduin Caz engañó a su esposa Anahy, por lo que la joven decidió continuar con la polémica y se pronunció al respecto en sus instastories.

En su cuenta personal, la joven de 23 años escribió que ella jamás quiso extorsionar a nadie porque "ella no es así", además de explicar que trabajaba bastante para poder conseguir su dinero, por lo que no necesita acudir a esas medidas para conseguir fama.

Además, Eduin Caz comentó que Stephanie lo único que quería era fama, pero que no podía hacerse responsable por el contenido que ella decidía subir a sus redes, incluso mencionó que podía hacer lo que quería porque "ni la topaba".

Sobre ese comentario, Hernández mencionó: "Que no me topa? Eso no me decía cuando estaba arriba de mí, verdad?", lo que provocó todo tipo de revuelo en las redes sociales por las fuertes palabras que utilizó, pues la situación es algo delicado para todos los involucrados.

Instagram/@fanny.hernandez03

Y sobre la razón por la que subió el video donde aparece Caz acostado con ella, Stephanie aclaró que lo hizo sin intención de dañar a los demás, pero quería respaldar a Lizethe, quien también denunció a Eduin por ser infiel y haber engañado a su esposa con ella.

A pesar de mostrar evidencia sobre el tema, los usuarios no le creyeron y la tacharon de mentirosa, por lo que la joven de Ciudad Juárez decidió apoyarla y confirmar que lo que decía era verdad.

Instagram/@fanny.hernandez03

Para finalizar el contenido sobre el tema de la infidelidad, la joven quiso burlarse de la situación al parodiar una de los comentarios que dijo Eduin Caz en su video-declaración, y es que el vocalista de Grupo Firme admitió que fue infiel en el pasado, pero que ahora trataba a Anahy, su esposa "como una reina".

Dicha defensa salió en su contra, pues varios internautas pensaron que era peor decir eso y no mostrarse arrepentido de sus actos, por lo que Stephanie Hernández subió otra historia en Instagram en donde se reía del comentario que alguien más citó en su cuenta de Facebook.