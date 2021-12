Eduin Caz: Supuesta amante del cantante asegura que el que le debería tener respeto a su esposa es él

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo por el video filtrado en el que aparece Eduin Caz dormido junto a una mujer que supuestamente no es su esposa, la joven que publicó el video asegura que el cantante es el que debería tener respeto por su esposa y no ella.

En la madrugada de este sábado, la joven que aparece en Twitter como Stephanie Hernández, publicó un video donde se ve al vocalista de Grupo Firme durmiendo en la cama con una mujer y dice ser ella.

Al ver las imágenes, los usuarios de las redes y seguidores del cantante, arremetieron en contra de la mujer que, según información de El Radar, es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Que poco amor propio stephaniehrnd1 tienes, eres una basura, quiérete tantito, querías fama escogiste la peor manera ruin baja y te va salir cara”; “Alav que vieja tan traumada con la esposa del vato. No la dejo por ti o que pedo”; “Que bajo caíste no ma… lo que quieres es dinero y fama”, fueron algunos de los comentarios en contra de la chica.



¿Cómo conoció Stephanie a Eduin Caz?

Luego de recibir severas críticas, según la información de El Radar, la joven detalló que había conocido a Eduin en octubre de 2019, cuando el Grupo Firme se presentó en Ciudad Juárez.

Supuestamente uno de los integrantes del grupo es su amigo y al finalizar el concierto, la invitó a una fiesta que organizaron los de la banda y aceptó.

“Ya estando en el after, él (Eduin Caz) se acercó y me empezó a sacar plática... yo no tenía idea que se estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo. Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, apuntó.

También podría interesarte: Eduin Caz: Mujer que acusó al cantante de ser infiel aseguró que mintió.

Al ver que el cantante había sido expuesto públicamente, sus fans comenzaron a atacar por redes a Stephanie y la llamaron mentirosa e irrespetuosa, ya que Eduin tiene una familia, pero no se quedó callada y les respondió lo que piensa al respecto.

“Yo estuve con él pero realmente cualquiera estando en mi lugar lo hubiera hecho, acéptenlo, quieran o no. Yo no le iba a decir: ‘¡Hay no! es que eres casado’. Simplemente a mí se me dio la oportunidad y la tomé. Yo no le debo respeto a su esposa, el que le debía era él”, dijo.



¿Por qué decidió Stephanie publicar el video?

Hace varios días salió a la luz una supuesta infidelidad que Eduin Caz había cometido con una mujer de Tijuana, Baja California, quien aseguraba que tuvo un romance con el artista y que se veían esporádicamente.

La joven filtró unas capturas de pantalla en donde se apreciaba una conversación de Whatsapp en la que supuestamente participaba Eduin, quien le rogaba por verla, ya que había llegado a Tijuana, de donde también es originario.

En ese momento el ganador del Grammy Latino desmintió la información y aseguró que nunca le había sido infiel a su esposa Daisy Anahy, y misteriosamente la mujer salió a decir a los días que había mentido y se retractó, incluyendo la versión de que había tenido un hijo del músico, el cual se habría negado a reconocer.

También podría interesarte: Eduin Caz sorprendió a su mejor amigo y le regaló un lujoso automóvil.

En apoyo a esta joven, Stephanie aseguró que fue la razón por la que publicó el video, para que sepan que, aunque por alguna razón la mujer desistió, ella no mentía porque Eduin sí era un infiel y ella tenía las pruebas.

“La tacharon de mentirosa cuando sí es verdad. Cuando pasó todo lo de esta chava yo estaba pensado: ‘Sí es cierto’. Y él es súper cínico en sus historias respondiendo que no es cierto. Así que quise respaldar a esta chica que, por cierto, es súper linda y subir lo que yo sabía y lo que pasó”, finalizó.