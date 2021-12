Eduin Caz: Mujer que acusó al cantante de ser infiel aseguró que mintió

TIJUANA, Baja California.- Luego de asegurar en una red social que tenía una relación extramarital con Eduin Caz y que había tenido un hijo suyo, al cual había abandonado, Lizeth García se retractó y aseguró que era mentira.

El pasado 28 de noviembre, una tiktoker de nombre Lizeth García, habría asegurado en sus redes sociales que había tenido una relación con el vocalista de Grupo Firme, ya que cada vez que iba a Tijuana, le enviaba mensajes en los que le pedía verla.

La mujer publicó algunas capturas de pantalla de una conversación de Whatsapp que supuestamente había tenido con el cantante, quien le pedía que se vieran, ya que le urgía estar con ella.

También podría interesarte: Eduin Caz podría tener un hijo, pero no de su esposa.

Incluso, Lizeth habría confesado que tuvo un hijo con Eduin, pero que lo había abandonado y no se había hecho responsable.

Ante la situación, el intérprete de “El Tóxico”, en sus historias de Instagram aseguró que lo que la mujer decía era falso y no tenía ningún hijo del matrimonio ni le había sido infiel a su esposa.

Bueno retomando el tema, no lo iba a hacer, he visto muchos tiktoker así, de que yo abandoné el hijo y la chin… esta chido que sea un tren y todo mundo se monta en eso y me fascina que me agarren porque me hacen más famoso, pero piensen también que yo tengo familia y a veces salen personas afectadas. Si quieren publicidad ustedes, díganme y yo la comparto en caliente pues, pero no me haga eso, porque me pone mal a los niños”, apuntó.