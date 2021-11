Eduin Caz podría tener un hijo, pero no de su esposa

Apenas celebra su título universitario y Eduin Caz de Grupo Firme sale en defensa propia, luego de que le hicieron llegar un video en el que supuestamente una mujer dice que abandonó un hijo.

El líder de la agrupación tijuanense se deslinda de esa paternidad, solo se refiere a un video de TikTok.

El intérprete no se anda por las ramas, pues no es la primera vez en la que lo quieren traer en chismes, rápido sale a poner las cosas en su lugar.

En sus historias de Instagram, el ahora licenciado, deja entrever que ya le envío un mensaje a la “Muchacha”.

Bueno retomando el tema, no lo iba a hacer, he visto muchos tiktoker así, de que yo andandoné el hijo y la chingada, esta chido que sea un tren y todo mundo se monta en eso y me fascina que me agarren porque me hacen más famoso, pero piensen también que yo tengo familia y a veces salen personas afectadas, si quieren un publicidad ustedes díganme y yo la comparto en caliente pues, pero no me haga eso, porque me pone mal a los niños”, explicó Caz.