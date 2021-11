Eduin Caz se titula de licenciado en la UABC

Eduin Caz de Grupo Firme ya es oficialmente Licenciado en Mercadotecnia, este lunes recibió el título que lo acredita, carrera que cursó en la UABC en Tijuana.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el líder y vocalista de la agrupación tijuanense compartió a sus más de 5 millones de seguidores este momento.

Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y a mi esposa principalmente que no me dejaron caer”, se lee en el texto que escribió.