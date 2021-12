VIDEO: Eduin Caz acepta que le fue infiel a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, fue acusado de infidelidad por una usuaria de TikTok, quien subió un video donde el vocalista aparece sin camiseta sobre la cama de la joven, el famoso decidió poner un alto a las críticas y rumores, por lo que subió un video para explicar lo sucedido.

Desde la noche del viernes 10 de diciembre, un video se hizo en viral en redes sociales en el que Caz aparecía con Stephanie Hernández, en el que contó que fue en 2019 cuando conoció al artista en una fiesta después del concierto que la agrupación mexicana realizó en la Ciudad Juárez, lugar de donde es originaria la joven.

Hernández reveló que tuvo una relación con Eduin Caz, quien está casado con Daisy Anahy, pero según la joven ella no sabía que estaba casado.

En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad y yo, para ese entonces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día de concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática... yo no tenía idea que se estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo... Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo", relató Stephanie.