Eduin Caz, de Grupo Firme, recibe críticas al "pasar la botella" entre el público

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos meses, la agrupación mexicana de Grupo Firme ha causado gran revuelo entre el público por la fama y popularidad que han ganado, además de haber ganado su primer Latin Grammy, motivo por el que se posicionaron como una de las bandas más reconocidas del momento.

Sin embargo, durante una presentación en octubre de Grupo Firme, el vocalista Eduin Caz recibió varias críticas en redes sociales por exponer a sus fanáticos al virus de Covid-19, y es que el cantante pasó una botella de licor entre los asistentes para que todos tomaran de esta.

Todo comenzó por un video que circuló en redes sociales sobre la presentación de la agrupación de música regional mexicana, en donde aparece el líder tomando una decision que fue considerada como irresponsable por los internautas.

Y es que Caz quiso que todo el público brindaran con alegría al tomar directamente de la botella de alcohol, a lo que unos aceptaron mientras que otros se negaron y la siguieron pasando entre los demás asistentes del show.

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos usuarios criticaron severamente la irresponsabilidad del vocalista de Grupo Firme, ya que comentaron que no estaba tomando en cuenta que podría haber alguien contagiado entre los asistentes y así, provocar una ola de contagios.

Incluso, en el clip se apreció cómo el cantante se dirige a una joven que estaba en primera fila del concierto y le preguntó si era mayor de edad, una vez que la asistente dijo que sí, le dio la botella de alcohol para que la chica bebiera un trago directamente de la boquilla.

Sin embargo, ella se negó, pero un hombre que estaba junto a ella no lo dudó y comenzó a tomar mientras la agrupación gritaba con alegría "fondo, fondo, fondo".

Ante esto, hubo quienes comentaron que Grupo Firme hizo caso omiso de los protocolos sanitarios para evitar los contagios de coronavirus.

Y como si no fuera suficiente, algunos usuarios señalaron al público al percatarse que la mayoría de seguidores de la banda no portaban cubrebocas a pesar de encontrarse con varias personas a su alrededor que no respetaron la sana distancia.