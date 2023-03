Stephanie Salas y Humberto Zurita disfrutan de su amor con unas vacaciones en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.-Por medio de su cuenta de Instagram, Stephanie Salas compartió unas imágenes mientras disfrutaba de unas vacaciones en compañía de su pareja, Humberto Zurita.

Stephanie, de 53 años, y Humberto, de 68, en un principio mantuvieron su relación en secreto, ahora la presumen y se muestran juntos y enamorados.

En las imágenes compartidas por Stephanie se le pudo ver disfrutando del sol de Acapulco mientras paseaba en un yate, también subió unas fotos de Humberto.

"Paseo en barco por el puerto de Acapulco con mi amor", escribió la cantante para acompañar las fotos.

Comentarios a favor de la pareja

Los familiares, famosos y cibernautas aprovecharon para comentarles a los artistas la bonita pareja que hacen juntos.

Entre las decenas de comentarios está uno de Michelle Salas, la hija que Stephanie tuvo con el cantante Luis Miguel, colocó emoticones de corazón, a lo que Salas respondió con un "@michellesalasb bebita mía".

"Qué bonita pareja, no cabe duda que desde el cielo los bendijeron, es de las parejas que les tiene que ir bien, todo lo hicieron bien y de la manera correcta, bendiciones", escribió una usuaria.

Los malos comentarios no faltaron

A pesar de los buenos comentarios, no faltaron quienes hicieron la referencia que es Stephanie quien en verdad se ve enamorada y no tanto Humberto, pues es que él supuestamente no tiene fotos con ella en sus redes y que mantiene fotos de su exesposa Christian Bach.

"No es por cizañosa, pero Humberto Zurita no tiene ni una foto tuya en su insta ojo ahí, sigue con puras de Christian", se lee entre los comentarios.

A pesar de lo que muchos señalan, el actor de "Papito querido" colgó un estado en el que escribió sobre la imagen de su novia Stephanie: "Bb", junto a unos emoticones de corazón ardiente.

