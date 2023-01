Stephanie Salas respalda a Sasha Sokol tras entrevista de Luis con Yordi Rosado

Ciudad de México.- Stephanie Salas aprovechó su encuentro con la prensa para lanzar un mensaje de apoyo a Sasha Sokol tras la controversia que ha protagonizado después de la entrevista que tuvo Luis de Llano con Yordi Rosado.

Sasha, hermana de mi vida, tú sabes que te amo de toda la vida, quiero verte, estar cerca de ti y ojalá nos podamos ver muy pronto, porque te extraño, te quiero mucho. Fue mi mejor amiga en su momento, cuando Vaselina con Timbiriche. Yo la adoro, deseo que tenga una buena finalidad y me duele que pase por estas cosas, pero también la quiero y la apoyo”

Expresó la hija de Sylvia Pasquel.

Posteriormente, Stephanie Salas aseguró que ella también accedió a ser entrevistada por el excolaborador de Adal Ramones, pero su video nunca fue publicado y la producción de Yordi Rosado le comentó que la entrevista no salió a la luz debido a que “no tenía contenido”.

Sin contenido

“¿Qué te digo? Una vez fui a ese programa y no lo sacaron porque no dije nada y ahí estuve como dos horas. Nunca salió porque no tenía contenido”, comentó la madre de Michelle Salas.

En otros temas, la famosa dijo que no le gusta que se generen rumores sobre una mala relación entre su mamá y sus tíos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, por la herencia de doña Silvia Pinal.

“Lo principal es que la familia esté bien porque estamos hablando de mi abuelita, me importa mi abuelita y hay que estar unidos. Me duelen estas cosas que salen, lo que quiero es estar con mi abuelita”, remató.