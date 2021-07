Sofía Castro desmiente a Angélica Rivera sobre Peña Nieto

Ciudad de México.- Sofía Castro se pronunció al respecto de los rumores que aseguraban que Angélica Rivera sufrió violencia durante su matrimonio con el expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Sin tapujos, la joven actriz descartó haber presenciado conductas indebidas del político y defendió el amor que su madre y él se profesaron en esa época.

Durante la entrevista para el programa Venga la Alegría, la también hija del productor José Alberto Castro descartó que su mamá haya sido violentada tras enterarse que Peña Nieto la había engañado con otra mujer.

Para nada, no fue así… cero

Respondió contundente la también actriz de El Dragón para el matutino de TV Azteca.

Posteriormente, Sofía manifestó que no le gusta profundizar sobre los temas de su familia para no crear falsos mensajes sobre ellos, y recordando que hace tiempo confesó que fue víctima de violencia de género con una de sus parejas, agregó:

“No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia”.

Después de vérsele paseando por España

El romance entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto siempre estuvo bajo el escrutinio público, sobre todo durante el sexenio del político, pues para muchos era evidente que el amor entre ambos se fue diluyendo durante el mandato presidencial, lo cual se comprobó cuando firmaron su divorcio en 2019, a pocos meses de que Peña dejara su cargo administrativo.

Como se recordará, días después de que se publicaran fotografías de Peña paseando en España con la modelo Tania Ruiz, Angélica emitió un comunicado para anunciar su decisión de separarse del expresidente y enfocarse en su familia y carrera.

Semanas después, cuando el divorcio se consumó, Enrique Peña anunció por medio de su cuenta de Instagram esta acción y agradeció a Rivera el tiempo que estuvieron juntos.