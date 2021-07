Sofía Castro responde a las acusaciones de usuarios sobre su cambio estético

MÉXICO.- La hija de Angélica Rivera y del ex presidente Enrique Peña Nieto, compartió en sus redes sociales una selfie en donde mostraba algo diferente en ella, se trataba de sus labios que parecían lucir más voluminosos que de costumbre.

Ante esta sorpresiva imagen de Sofía Castro, sus seguidores aseguraron que se trataba de un tratamiento estético al que se había sometido, por lo que la actriz decidió hablar con la verdad y resolver las dudas de los usuarios.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Oigan, estoy usando el mismo filtro de la foto pasada, ya me preguntaron que si me inyecté la boca y NO. No es el filtro, no me inyecté, de verdad es el lipstick”, expresó la joven actriz.

Sofía confirmó que no se trataba de ningún cambio estético, sino que era el resultado de un labial que, según el maquillista de la ex hijastra de Peña Nieto, era increíble por “hinchar” los labios en unos cuantos minutos y que su efecto dura todo el día.

La actriz anteriormente reveló que sufrió por algún tiempo de ciberacoso cuando tenía solamente 16 años , pues los internautas la criticaban constantemente por su cuerpo, sus cambios físicos o por ser "demasiado flaca". Sin embargo, Sofía Castro se mostró valiente y confirmó para Uno TV que no dejaría desanimarse por comentarios negativos.

“Siempre digo que no puedes sentarte en una computadora o teléfono a atacar a alguien porque le puedes destrozar la vida, gracias a Dios tuve la fuerza e inteligencia para salir adelante”, comentó durante entrevista.