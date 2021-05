Angélica Rivera tenía la ilusión de casarse, yo no creo en el matrimonio, asegura 'El Güero' Castro

Ciudad de México.-José Alberto “El Güero” Castro se sinceró en una charla que sostuvo con Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa Hoy y reveló que, a pesar de haberse casado con Angélica Rivera, nunca ha creído en el matrimonio.

Sobre su romance con la ex Primera Dama de México, el productor de telenovelas contó: “estuvimos 14 años de novios, nacieron mis dos primeras hijas, Sofía y Fernanda, y luego nos casamos, y nació Regina”.

Al ser cuestionado por si recibió alguna presión para casarse con Rivera, el hermano de Verónica Castro confesó: “la realidad es que era una ilusión de ella, yo nunca he creído en el matrimonio, era más fuerte el compromiso de palabra de ‘quiero estar contigo y puedo estar contigo toda la vida’”.

Posteriormente, “El Güero” Castro aseguró que únicamente estuvo casado con Angélica por dos años; pues como se recordará, años después la actriz comenzó su historia de amor con Enrique Peña Nieto.

Asimismo, José Alberto reveló que durante el matrimonio de la actriz con el ex presidente de México estuvo tranquilo porque veía bien tanto a Angélica como a sus hijas, aunque confesó que le molestaban las críticas que ellas recibían por el lado de la política.

“Sí me enojaba, hay gente con muy poco criterio, gente que también no se midió en muchas de sus expresiones y de sus formas o de sus ataques, y que creo que no fueron justos. Me controlé la verdad, me aguanté en muchos aspectos, y lo acepté de esa manera”, concluyó.