Sex and The City: Revelan fecha de estreno de “And Just Like That…”

NUEVA YORK.- ¡Por fin! La nueva temporada de la exitosa serie “Sex and The City”, ya tiene fecha de estreno, como así lo hicieron saber los creadores en su cuenta oficial de Instagram y será este año.

Luego de que en enero de 2021 se anunciara que después de 17 años, “Carrie Bradshaw”, “Charlotte York” y “Miranda Hobbes”, llegarían a la televisión con una nueva temporada a la que llamarían “And Just Like That…”, los fans de la serie que creó fama en la década del 2000, se volvieron eufóricos y, desde entonces, no han podido esperar más.

Pues hace apenas unas horas, la producción de “And Just Like That…” anunció que a finales de este años es cuando podremos disfrutar de esta nueva historia que prescindirá de “Samantha Jones”, pero que promete mostrar la fascinante, lujosa y glamorosa vida de los tres personajes principales.

“No puedo esperar a verlos a todos en diciembre...”, reza el mensaje, que está acompañado de una foto en la que aparece “Carrie Bradshaw”, interpretada por Sarah Jessica Parker, sonriendo al ver su colección de zapatos de tacón de diseñador.

Está claro que en diciembre inicia esta séptima temporada de “Sex and The City”, la cual dará un nuevo giro sorpresivo, en el que mostrará cómo es la vida de este grupo de amigas, después de haber cumplido los 50 años.

Las actrices principales son: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlot York Goldenblatt).



“And Just Like That…” genera polémica desde el inicio

Luego de que Sarah Jessica Parker anunciara por primera vez, en los primeros días de este año, que se realizaría una nueva temporada de la serie que incrementó aún más su fama como actriz, de inmediato generó curiosidad en sobre quiénes son los personajes que volverían a la pantalla chica.

Pero pasó lo inesperado, ya que los fans del programa esperaban que tal vez no apareciera un personaje secundario, pero jamás, que faltaría uno de los más queridos y aclamados por todos: La tan querida “Samatha Jones”, interpretada por Kim Cattrall.

Durante los primeros meses, los seguidores tenían la esperanza que las diferencias entre Parker y Cattrall se arreglaran y llegaran a un acuerdo, pero al parecer no fue así y “Samantha” fue eliminada, por lo menos, de esta próxima temporada.

Entre las razones por la que no aparecería Cattrall fue la supuesta rivalidad que existe con Sarah Jessica y que desde hace varios años ha estado vigente, sobre todo, en los internautas, quienes recordaron las declaraciones de ambas sobre lo que pensaban de ellas mismas.

Supuestamente Kim habría dicho que Sara Jessica la menospreciaba y no se llevaban bien, ya que siempre quiso tener más privilegios que todos y le habría hecho la vida imposible, por lo que ya no la aguantaría más.



¿La Salida de “Samantha Jones” afectaría al estreno de “And Just Like That…”?

Por varios meses ha estado la polémica presente, sobre todo en redes sociales, sobre la desaparición del personaje de “Samantha Jones” de esta nueva historia que se estrenará en diciembre próximo, pero sus creadores han informado que no afectaría para nada la ausencia de Kim Cattrall, en la historia.

Pero conforme pasaron los meses, algunos internautas aseguraban que perdieron el interés por la serie, ya que el personaje de “Samantha” era uno de los que más gustaba, por su irreverente y despreocupada personalidad, y era del agrado del público.

Después de esto, los encargados de llevar la mercadotecnia de HBO Max, que es la plataforma en la que se estrenará el proyecto, afirmaron que no afectaría la salida de la actriz, ya que, como en la vida diaria, las personas pierden amigos en algún momento de su vida y siguen con lo que sigue.

Muchos de los fans no se quedaron conformes con esta explicación y después surgió el rumor de que “Samantha Jones”, con Kim Cattrall, podría regresar a la serie pero no en esta temporada sino en una próxima, aunque hasta el momento, no se ha confirmado nada.