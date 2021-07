Samantha Jones podría regresar a “Sex and The City: And Just Like That…”

NUEVA YORK.- Los fanáticos de “Sex and The City” se han vuelto locos de la emoción al enterarse que “Samantha Jones” podría regresar al tan esperado reencuentro de la serie que se estrenó hace más de 20 años.

En una publicación que realizó el “Daily Mail” se afirmó que hay rumores fuertes de que Kim Cattrall siempre sí participe en la serie que ya empezó a rodarse en Nueva York, “And Just Like That…” y que será transmitida por HBO Max.

Según la publicación, existía gran temor entre Sarah Jessica Parker, quien además de interpretar a “Carrie Bradshaw”, es la productora ejecutiva del proyecto junto con Michael Patrick King, que la ausencia de “Samantha” en la historia, causara desinterés por parte de los fans.

Y aunque con las nuevas imágenes que se han filtrado sobre el rodaje en los últimos días ha calmado un poco a los seguidores, no deja de existir la posibilidad de que Kim Cattrall regrese a la historia y se reencuentre con sus compañeras.

Otra de las preocupaciones era de que Sarah Jessica lo tomara a mal, ya que desde hace varios años se dice que tiene una enemistad con Cattrall, e incluso, ha habido declaraciones al respecto por parte de ambas mujeres.

Pero al parecer, ambas son mujeres maduras y podrían limar asperezas, ya que el medio estadounidense aseguró que “Carrie” está más que dispuesta a recibir a “Samantha” si así ella lo deseara, lo que llenó de emoción a los fans de la exitosa serie que comenzó en 1998.



¿QUÉ FALTARÍA PARA QUE SAMANTHA REGRESE A “SEX AND THE CITY”?

El informe destacó que Sarah Jessica y Michael Patrick King están esperando para ver si les aprueban estrenar diez capítulos adicionales a los que ya se tienen escritos en el guión para que “Samantha” pudiera regresar, además de entablar conversaciones con Kim Cattrall para ver si está dispuesta a regresar.

La idea de volver a ver juntas a “Samantha Jones” (Kim Cattrall), “Carrie Bradsahw” (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis), aún es ambigua, pero lo que sí es seguro es que la nueva temporada llamada “And Just Like That…” es un hecho y se podría estrenar a finales de 2021 ó hasta 2022.



¿CÓMO JUSTIFICARÍAN LA AUSENCIA DE “SAMANTHA JONES”?

Si bien es cierto que la aclamada serie de HBO, “Sex and The City” cuenta con cuatro protagonistas mujeres, el personaje de “Samantha Jones” es uno de los favoritos de los fans; tanto, que algunos creen que es vital que “Samantha” no salga de la historia.

Pero los creadores de esta nueva etapa de la historia no lo creen así y sienten que, como en la vida real, las personas aparecen y desaparecen de las vidas de otras personas, y un día tiene una estrecha amistad y al otro, ya no, y así es como justificarían la ausencia de “Samantha” de la vida de las chicas sin necesidad de “matar” al personaje.

“No queremos rehacer Sexo en Nueva York. No vamos a intentar que estos personajes revivan su treintena. Esto es una historia sobre mujeres de cincuenta años que viven cosas que atraviesa la gente de esa edad. Igual que en la vida real, la gente viene y va de tu vida. Las amistades se van perdiendo y otras nuevas empiezan”, comentó Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO Max para TVLine.