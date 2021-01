Seguidores de “Sex and The City” culpan a Sarah Jessica Parker de la ausencia de “Samantha Jones” en la nueva temporada

ESTADOS UNIDOS.- Tras anunciarse el regreso de una nueva temporada de la exitosa serie de los 90’s, “Sex and The City”, sus seguidores se volvieron eufóricos al saber que sus personajes favoritos regresarían a la pantalla chica, pero la noticia fue agridulce al saber que el personaje de “Samantha Jones” no aparecería.

Lo que se sabe es que la nueva entrega será transmitida por HBO Max y llevará por nombre “And Just Like That...”, la cual constará de diez episodios y las actrices que confirmaron su participación son Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York Goldenblatt).

El nombre de Kim Cattrall, quien diera vida a la irremplazable “Samantha Jones” brilló por su ausencia en la lista del elenco, lo que causó una gran decepción para los seguidores, quienes se cuestionaron qué pasará con el personaje y temen que lo hayan “matado”.



Pleito de años

Algunos de los fans de la teleserie y que han seguido por décadas a las protagonistas de esta, revivieron el pleito que desde hace mucho tiempo ha “manchado” la atmósfera de hermandad y amistad que los personajes han tenido durante la trama.

Y es que en varias ocasiones la propia Kim Cattrall ha manifestado que no tiene interés sobre algún tipo de reencuentro con sus ex compañeras, en especial con Sarah Jessica Parker, quien supuestamente le habría hecho la vida imposible durante todos los años que compartieron escena.

De acuerdo a una publicación que la revista Quién realizó, Sarah Jessica intentó acercarse a Kim por medio de su cuenta de Twitter cuando falleció el hermano de Cattrall, pero la reacción de ésta fue clara y rotunda para “Carrie Bradshaw”, a quien tachó de querer limpiar su imagen a través de su dolor.

No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy ‘¿Cuándo te dejará en paz @sarahjessicaparker, esa hipócrita?’ Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora. Tú no eres mi familia, no eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personaje de ‘buena chica’”, habría escrito Cattrall en aquel entonces.

Hasta el momento no se ha informado los verdaderos motivos sobre la ausencia de Kim Cattrall en la serie, la cual comenzará a rodarse a mediados de año en la ciudad de Nueva York y abordará la vida de sus protagonistas después de los 50 años de edad.

Según la jefa de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey, también se sabrá cómo fue evolucionando la amistad entre el grupo de mujeres residentes de Nueva York.