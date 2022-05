Sasha Sokol pide que no se lucre con lo que vivió con Luis de Llano

Ciudad de México.- Sasha Sokol pidió a las televisoras no lucrar con lo que vivió en su adolescencia al lado de Luis de Llano.

La cantante se sinceró con la prensa y reveló algunos detalles del momento que vive actualmente, durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Luis de Llano se pronuncia sobre acusación de Sasha Sokol: "No he cometido delito alguno"

“Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví… se ha hablado de eso durante muchos años, pero todavía no hay nada concreto, ojalá que ninguna televisora, ahora con eso que sucedió quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa porque esto haya sucedido en frente de sus narices, y lo hayan normalizado de la misma manera ahora quieran lucrar”, externó la intérprete.

Foto: Agencia México

Sasha aún no acude a denunciar a las autoridades

De la misma manera, Sokol manifestó que sigue sin acudir ante las autoridades para denunciar legalmente a De Llano. “Yo sé que ustedes se preocupan por mí como ser humano, no están buscando likes (me gusta) en sus canales, ni views (vistas), les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo, el día que denuncie se van a enterar corazones”.

Te puede interesar: Luis de Llano y Sasha Sokol: ¿Qué es el "Grooming" y cómo prevenirlo?

Tras confirmar que recibió la invitación de la Fiscalía General de la Ciudad de México para iniciar el proceso contra el productor, Sasha solicitó que su tema se trate con toda la seriedad posible.

“Como Luis de Llano y yo nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, yo entiendo que unos puedan pensar que esto es un espectáculo, no lo es, es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas, así que, en nombre de los niños y niñas, que están siendo víctimas de abuso, yo les pido con enorme cariño que le demos el nivel de la conversación”, destacó.

Te puede interesar: Luis de Llano niega brindar declaraciones sobre anuncio de denuncia legal por Sasha Sokol

Finalmente, Sasha Sokol agradeció todo el cariño y apoyo que ha recibido de sus demás compañeros de la banda donde conoció a Luis de Llano. “Sí, nos vimos para el 40 aniversario, Timbiriche es una familia y pues todo lo que pasa en las familias es doloroso para los otros participantes de ese grupo”.

Video:

https://www.instagram.com/p/CdVxb0yhAKv/