Salma Hayek: ''Feliz cumpleaños 55 para mí, lista para nuevas aventuras''

Ciudad de México.- La mexicana Salma Hayek está cumpliendo 55 años este 2 de septiembre, tal motivo que le tiene celebrando debido a los éxitos que ha logrado como actriz, empresaria, productora y además filántropa.

En su cuenta de Instagram, Salma Valgarma Hayek Jiménez, se dijo felizmente a sí misma, por llegar a esta tal fecha tan especial, presumiendo una figura de infarto con un traje de baño de una pieza de color azul.

Feliz cumpleaños 55 para mí lista para nuevas aventuras #vivalavida”

Expresó la artista latina que ha conserva una trayectoria de más de 30 años participando en grandes producciones cinematográficas al lado de otras estrellas de la misma talla, como Angelina Jolie, Al Pacino, Quentin Tarantino, Antonio Banderas y Jared Leto.

Salma Hayek: Instagram post

Salma inició su carrera como actriz a finales de la década de los 80 y fue gracias a su papel en ‘Teresa’, la telenovela de Televisa, que alcanzó la fama nacional; sin embargo, después de protagonizar el filme ‘El callejón de los milagros’, es como pudo vislumbrar su éxito más allá de las fronteras.

Películas como Del crepúsculo al amanecer, Desperado, Once upon a time in Mexico, Socias en guerra, Son como niños, Wild wild west, Frida, Cómo ser un latin lover, El coronel no tiene quien le escriba y SpyKids son algunos de los títulos que ha realizado la actriz con gran éxito.

En su vida privada, Hayek debutó como madre de la pequeña Valentina Paloma en 2007, fruto de la relación que mantiene hasta la fecha con el magnate François-Henri Pinault, con quien se casó en 2009.