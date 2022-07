Sabine Moussier no quiere encontrar el amor en aplicaciones de citas

Ciudad de México.- A pesar de que Sabbine Moussier ha estado sin pareja durante un tiempo, asegura que no recurrirá a las plataformas digitales para conseguir una.

La actriz reveló que sigue creyendo en el amor, a pesar de las decepciones amorosas que ha sufrido en el pasado.

Sobre las apps de citas, Sabine confesó el temor que le da conocer hombres por este medio, sobre todo por el peligro que se corre.

Sabine Moussier no quiere utilizar apps de citas

“Pues es lo que se usa, pero yo la verdad no le voy a esas cosas, no está en mis planes, nunca está, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, si cuando te lo recomiendan, no lo conoces, luego así, y luego ves las películas, menos”, comentó.

“¿Sabes qué?, que yo no ando buscando, no soy una persona que vaya y salga a antros, no soy así, entonces yo creo que el día que llegue, llegará… no me gusta estar (buscando), no se me da”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Sabine confesó que está en un punto de su vida en que no quiere algo fugaz, pues desea una relación duradera.

Asegura que es exigente al buscar pareja

“Soy muy exigente, y no soy de un día y ya valió, no puedo con eso, primero tienes que probar con una persona cómo te llevas, y ya después viene un poquito más, y ya si viene el poquito más puede ser que te manden a volar al día siguiente o te quedes para el resto de tu vida, pero yo no soy como de una y adiós”, manifestó.

En febrero de este año Moussier reveló que desafortunadamente puso punto final a su última relación y sin entrar más en detalles, terminó admitiendo que la culpa fue suya.

“No puedo decir más, yo metí las patas, yo fui y el error fue mío, total y absolutamente”, dijo la artista en aquel momento.