Sabine Moussier quiere ayudar a Jorge Salinas con problema de columna

Ciudad de México.- La actriz Sabine Moussier se vio interesada y preocupada tras la situación que vive su compañero Jorge Salinas después de que el actor revelara que no desea operarse de la columna por miedo a quedar paralítico.

Moussier padeció durante algunos años dolores intensos en la misma zona del cuerpo, ahora manifestó sus ganas de ayudar a Salinas con el fin de auxiliarlo con su problema de salud.

“No sabía, pero me voy a poner en contacto con él, a mi me han ayudado muchísimo un biogmanetista que conozco desde hace muchos años, es lo que me ha sacado adelante”, manifestó Sabine al escuchar las preguntas de la prensa sobre el tema.

De la misma manera, la artista de 55 años contó que se sometió a un tratamiento de células madre para sobreponerse completamente de las secuelas que le dejó su contagio de Covid-19.

Me acabo de poner ahorita una cosa de células madre que no tienen una idea cómo me dio un levantón increíble, te inyectan células madre, me pusieron como 28 millones, una cosa así, y me lo pusieron ayer y me dijeron que iba a ver la diferencia en una semana o en un mes, y quiero decirte que hoy me levanté llena de energía, muy bien, muy contenta”