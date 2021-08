Sabine Moussier preocupada por la salud de Paty Navidad tras su contagio de Covid-19

Ciudad de México.- Tras la confirmación de que Paty Navidad se encontraba hospitalizada por Covid-19, Sabine Moussier olvidó sus diferencias con ella.

Luego de que se hiciera público que ambas actrices habían compartido a la misma pareja, Sabine Moussier expresó su preocupación por la salud de su antigua rival de amores.

La noticia fue muy fuerte para mí, fue definitivamente muy, muy fuerte, yo creo que nadie merece estar en esa situación, absolutamente nadie, yo lo único que puedo hacer es pedirle a Dios por ella, pedirle que esté bien, pedir por su sanación, la de ella y la de toda la gente que se encuentra en una situación tan difícil como la de todos los que están enfermos y están contagiados y están de gravedad, y si yo puedo ayudar en algo, pues obviamente aquí estoy para quien me necesite”, manifestó Moussier.

Durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, la ojiverde concluyó el tema optando por no emitir comentario alguno sobre las declaraciones de Navidad en contra de las vacunas y las medidas para combatir el coronavirus.

“Yo no puedo decir absolutamente nada, yo no vivo al lado de nadie, mas que de mis hijos y de mi familia, de la demás gente yo no puedo opinar, lo único que puedo decir de verdad, y de corazón, y les pido que sí se respete lo que estoy diciendo, nadie, absolutamente nadie, merece pasar por una situación así”, finalizó.