Sabine Moussier confiesa que la acosa un fan desde hace 6 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Sabine Moussier vive una pesadilla, pues lleva más de seis años padeciendo el acoso por parte de un supuesto fan que la busca en sus teléfonos privados a todas horas.

“¿Te enseño?, son seis años y medio, mira, esto es hoy, bueno, más bien ayer… donde dice desconocido”, dijo la actriz mostrando en entrevista para el programa Hoy la cantidad de llamadas que recibió de un número privado.

Ante el cuestionamiento sobre si ha cambiado de número, la artista dijo entre risas: “Sí, lo he cambiado, he puesto otros, regresado, ¿sabes?, entonces me marca, a veces contesto, a veces no contesto, a veces se me pasa, hay veces de que, al ratito, pero yo creo que va a seguir siempre, ya es parte de mi vida”.

Finalmente, la actriz explicó que no ha denunciado a su acosador porque está segura de que no lo hace con mala intención, y por eso le ha tomado la llamada varias veces. “Va desde, ¡hay que lindo!, hasta la mentada de mamá más grande, o sea, va de todo”, remató.