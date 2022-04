Sabine Moussier dice que Thalía y su mamá le salvaron la vida

Ciudad de México.- Sabine Moussier se mostró agradecida con Thalía y su mamá por haberle salvado la vida.

En entrevista, la actriz narró que la cantante y su mamá Yolanda Miranda, la ayudaron a combatir una enfermedad que fue mal diagnosticada.

Moussier relató que hace algunos años la estaba pasando muy mal al tener severos dolores en el cuerpo.

“Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba”, contó Sabine.

Agradece a mamá de Thalía

Afortunadamente la señora Sodi se enteró y pudo ayudar a Moussier a luchar contra el malestar que sentía. “Un día me habla Yolanda, en paz descanse, mamá de Thalía, y me dice ‘tú no tienes ni fibromialgia, ni Guillain-Barré, tú tienes Lyme, me dijo ‘Thalía tiene Lyme’ y hay dos doctores, uno en Nueva York y otra en México, y sí, era Lyme, entonces no que es que haya sido una mala mentira, sino un mal diagnóstico”.

De la misma manera, la actriz de telenovelas agradeció a la intérprete de “Amor a la mexicana” por charlar con ella y ayudarla en su proceso para combatir la enfermedad. “Yo estoy perfectamente bien, y hablé con Thali y se portó increíble conmigo, yo les debo la vida, porque yo estaba muerta en vida”.

Por último, la actriz se dijo abierta al amor, aunque manifestó que no le urge encontrarlo, pues está ocupada con el nuevo proyecto que realiza en Televisa dentro de la telenovela ‘Corazón Guerrero”.