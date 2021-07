Roberto Palazuelos recuerda el vergonzoso momento donde se “prendió" durante una escena de cama

MÉXICO.- Roberto Palazuelos sigue ganando su fama como actor, influencer e incluso con su nueva marca que incluye gorras, camisetas, batas y cubrebocas con su rostro o sus reconocidas frases de “Mirrey”, e incluyó su famoso lema “Quiérete Rey”.

Ante esto, el Diamante Negro fue invitado al programa de Yordi Rosado “De Noche Todo Pasa”, donde el actor le obsequió varios accesorios de su nueva marca, además de tomar refresco en bolsa, algo que sorprendió a Palazuelos por ser algo totalmente nuevo para él.

Mientras las risas surgían cuando Yordi se puso la bata que le regaló su amigo, el presentador no dejo pasar la oportunidad para recordarle al actor un momento que jamás había salido a la luz por ser tan vergonzoso para el empresario mexicano.

Y es que Roberto Palazuelos narró la vez que durante una grabación de una narcoserie tuvo que hacer una escena un tanto sexual al lado de una compañera, solo que todo salió de control cuando el artista no pudo controlar su cuerpo y el momento candente le provocó una erección.

“Era una escena larga, entonces estaba así con ella, una pierna acá (…) entonces se siente que qué y ya no lo pude controlar. Entonces me decía (la actriz) ‘ya no te voy a decir Palazuelos’, le digo ‘¿entonces cómo me vas a decir?, ‘Palazo’”, expresa entre risas el empresario.

Roberto confesó haberse sentido avergonzado, ya que la actriz con la que grababa la escena “picante” se dio cuenta de la reacción del cuerpo del actor y cómo el momento le provocó una erección, sin embargo lo que causó mayor revuelo fue que la actriz era la pareja del director de la narcoserie.

Yordi Rosado aprovechó la plática para preguntarle al también político si se ha involucrado con las actrices con quien graba escenas sexuales, a lo que él respondió que “alguna vez sí, pero por lo regular trato de ser muy profesional en ese sentido”, confesó.

El Diamante Negro se declaró como una persona profesional que cuida su ambiente de trabajo por no relacionarse sexualmente, y muchos menos sentimentalmente, con sus compañeras de trabajo, pues cree que las cosas podrían volverse tediosas.

Roberto Palazuelos agradeció al conductor por haberlo invitado a su programa “De Noche Todo Pasa”, quien lo felicita por mantenerse en el mundo televisivo y lograr su éxito, además de hablar de su marca donde promete que “se viene algo grande”, se trataría de un bronceador de aceite de coco y zanahoria.