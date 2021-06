VIDEO: Así fue la pelea a golpes de Yordi Rosado y Adrián Uribe

CIUDAD DE MÉXICO.- Yordi Rosado y Adrián Uribe recordaron un oscuro capítulo de su pasado, pues hace años los dos no se soportaban, al grado de acabar agarrándose a golpes.

El escritor de los libros “Quiúbole con…” y el intérprete de “El Vitor” tuvieron un enfrentamiento , al grado de que uno de ellos acabó con la ceja abierta.

Yordi invitó a Adrián a su canal de YouTube donde charlaron sobre aquel encuentro violento que tuvieron en la casa de Big Brother VIP en 2003.

Aquella temporada estaba conformada por los dos artistas, además de Omar Chaparro, Yolanda Andrade, Verónica Castro y otros más, que desde el primer día hicieron sus propios “bandos”.

“Se hicieron dos bandos; el de Yolanda Andrade, porque tú estabas ahí, y Omar Chaparro y yo nos complementamos muy bien”, explicó Adrián Uribe.

Yordi admitió que se había intimidado con la alianza de Adrián y Omar, pues pensó que en algún momento podrían deshacerse de él.

“Ya traíamos una estrategia previa. Pero yo te veía a ti y a Omar y decía, chin, estos wey*s van contra mi y yo contra ellos”, recordó el youtuber.

“ME CAÍAS DE LA CHING*DA”: ADRIÁN URIBE

Sincerándose con su ahora amigo, el actor de “Nosotros los guapos” confesó que no le caía nada bien Yordi.

Me caías de la ching*da, y por eso te abrí la ceja, ¿te acuerdas?”, preguntó.

“Estuvimos 73 días en la casa de Big Brother. Hubo un momento donde sí nos peleamos”, contestó Adrián.

Dijeron que la pelea ocurrió en una noche de borrachera, donde una pelea de almohadas acabó en puñetazos.

“Yo me acuerdo, en una ped*, w*y, empezamos a jugar almohadazos y empezamos tú y yo a picarnos”, recordó Adrián”. “Yo creo que mis peores piques fueron tu y yo y con ‘El Travieso’. Nos agarramos a almohadazos, me das uno, yo te doy uno, y más fuerte y más fuerte y de repente en la ped* te quiero taclear, me aviento y corte A, te abrí la ceja”.

“Lo que pasó fue que ya nos empezamos a ver con mucha saña. Imagínense, alcohol, 40 días adentro de una casa, y luego calientes…”, agregó Yordi.

MINUTO 51:00