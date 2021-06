Adrián Uribe rompe en llanto al recordar su trabajo como payaso siendo adolescente

CIUDAD DE MÉXICO. – Durante la trasmisión del programa dominical “La entrevista con Yordi Rosado”, estuvo como invitado el actor, conductor y comediante mexicano Adrián Uribe, quien habló de las distintas etapas de su carrera y experiencias personales.



Sobre ello, Uribe tuvo un momento emotivo al recordar sus inicios como payaso, pues Yordi Rosado le dio una nariz roja, iniciando la charla sobre su trabajo siendo adolescente, donde creó al personaje “Chistín”.



A los 16 años, Adrián comenzó en el mundo del espectáculo en “el show del caballo Bayo”, donde ganaba alrededor de 160 pesos por trabajar una hora y media.



Quiero que me vaya muy bien, quiero ser actor, que la gente me vea, triunfar, tener un show, que me reconozcan, que me pidan autógrafos. Pero, sobre todo, ayudar a mi mamá y comprarle una casa”, comenzó contando Uribe.