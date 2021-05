Martha Figueroa ventila las fantasías sexuales de Yordi Rosado y Paul Stanley

CIUDAD DE MÉXICO.- Si algo caracteriza a Yordi Rosado y Paul Stanley es que no tienen filtro para hablar de sus intimidades, pues sin pena alguna acaban de ventilar cuáles son sus fantasías sexuales.

En una charla con Martha Figueroa, los conductores de “Miembros al Aire” se sinceraron sobre con quiénes les gustaría tener relaciones sexuales.

Así lo afirmó la periodista en su programa “Con Permiso” a su colega Pepillo Origel, donde compartió un poco de lo que fue su encuentro con Yordi y Paul.

Hablamos de cosas muy íntimas, cosas tremendas. Yo nada más voy a adelantar que Yordi dijo que le gustaría que se lo echara Margarito… Paul dijo que le gustaría estar con Ricky Martin”, comentó Figueroa.

La reacción del periodista no se hizo esperar, pues su sorpresa fue tan evidente que llegó a decir: “Ya no hay ni de quién fiarse”.

RAÚL ARAIZA PREFIERE SER ADICTO A LA MARIGUANA

Desde que “Miembros al Aire” inició sus transmisiones en 2009, se han hecho impactantes revelaciones, además de servir como un espacio para que los conductores puedan abrir su corazón.

El caso más reciente fue el de Raúl “El Negro” Araiza, quien confesó que hubiera preferido ser adicto a la mariguana que alalcohol.

Fue durante una entrevista que los “miembros” tuvieron con el actor Diego Covarrubias, a quien le preguntaron si había probado alguna vez la mariguana, confesando que sí, pero que su experiencia no había sido muy buena.

Raúl destacó que su experiencia no fue agradable, pero aún así hubiera preferido que su adicción fuera la mariguana y no el alcohol.

“A mí nunca me ha ido bien. Yo hubiera preferido ser mariguano que pedote. La primera vez (que probé) todos los elementos se me alejaban. Quería llegar a la puerta y la puerta se me alejaba. Entonces, me sentaba a la mitad a descansar. A ver cuando llego a la puerta”, relató.