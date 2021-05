Integrante de "Miembros al Aire" confesó que hubiera preferido ser adicto a la mariguana que al alcohol

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de contar sus experiencias con la mariguana durante el programa “Miembros al Aire” del pasado viernes, Raúl “El Negro” Araiza confesó que hubiera preferido ser adicto a la mariguana que al alcohol.

Fue durante una entrevista que los “miembros” tuvieron con el actor Diego Covarrubias, a quien le preguntaron si había probado alguna vez la mariguana, confesando que sí, pero que su experiencia no había sido muy buena.

Destacó que fue durante un viaje que hizo a Canadá y la adquirió fácilmente en “la tiendita de la esquina”, ya que en dicho País el consumo de esa droga es legal, pero no le agradó para nada la sensación.

“A mí me fue muy mal. Has de cuenta la ‘cama voladora’, pero… todo el tiempo… caminando, horrible”, dijo.

Paul Stanley platicó que cuando consumió la droga se encontraba en un restaurante y sentía que un hombre lo estaba observando todo el tiempo y tuvo delirio de persecución y paranoia.

Mientras que Raúl Araiza destacó que su experiencia tampoco fue agradable, pero aún así hubiera preferido que su adicción fuera la mariguana y no el alcohol.

A mí nunca me ha ido bien. Yo hubiera preferido ser mariguano que pedote. La primera vez (que probé) todos los elementos se me alejaban. Quería llegar a la puerta y la puerta se me alejaba. Entonces, me sentaba a la mitad a descansar. A ver cuando llego a la puerta”, relató.