Roberto Palazuelos buscará ser gobernador de Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor, empresario, abogado y personalidad de televisión mexicano, Roberto Palazuelos, mantiene sus deseos de convertirse en gobernador de Quintana Roo algún día, estado en el que radica y donde tiene distintos negocios.



En una entrevista con un periódico de circulación nacional, el actor confesó que, aunque no se ha decidido por hacerlo, sí ha tenido un “acercamiento” con el partido Movimiento Ciudadano, aunque señaló que aún no se decide por este o por la alianza PRI-PAN-PRD.

“Ese partido (Movimiento Ciudadano) me coquetea mucho y lo estoy analizando, porque no sé si me iría a la alianza PRI-PAN-PRD o me iría mejor con Convergencia para estar libre de toda la corrupción de todas las cosas que los otros partidos nos han dejado en el pasado”, expresó Palazuelos.



Una meta futura



Roberto señaló también que, si llegara a ser gobernador, buscaría proteger la ecología y ser un promotor turístico para la entidad, aseguró.



A mí me gustaría ser una persona que pase a la historia como alguien que no robó, como alguien que trajo mucha abundancia, como alguien que protegió a la ecología, que tuvo grandes estrategias de seguridad y de promoción turística. Creo que a Quintana Roo no le ha ido bien con sus gobernantes”, agregó el también abogado de 54 años.



Para finalizar, Roberto Palazuelos confesó al periódico que, aunque no descarta la “posibilidad de ser presidente municipal”, lo ideal sería la gobernatura de Quintana Roo, aseguró, exponiendo que estaba listo para “adentrarse en ese mundo”.



“Creo que voy a buscar la próximas (las elecciones), me había mantenido alejado por las ocupaciones que tengo, pero creo que estoy en un momento idóneo para hacerlo”, concluyó el actor.