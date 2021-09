Ricky Martin aparece irreconocible en estas fotografías

ESTADOS UNIDOS.- Ricky Martin actualmente es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, con sus éxitos musicales ha llenado miles de conciertos durante su trayectoria artística en la que se ha ganado el cariño del público.

Hace unas horas el cantante se hizo tendencia en las redes sociales al aparecer en una entrevista en el MGM Garden de Las Vegas, donde a apareció a lado de Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

En las imágenes aparece el puertorriqueño en el que se puede apreciar notoriamente que hay un cambio en su rostro, como si se hubiera hecho alguna cirugía plástica o retoque estético, lo que ha robado atención a todos sus fanáticos.

Ricky Martin aparece con el rostro un poco como hinchado y los ojos se le ven un poco más rasgados, además de que se le ve la cara con menos líneas de expresión, esto hace que se vuelva más notorio el cambio.

Pero también en sus redes sociales el intérprete de ‘Fuego de noche nieve de día’ ha hecho distintas publicaciones en las que se puede ver que si hay algo extraño en su rostro, incluso algunos de sus seguidores ya lo han comentado.

Ha sido por medio de Twitter donde los internautas han hecho distintos memes sobre el artista, hasta lo han comparado con Zac Efron, quien recientemente estuvo en vuelto en polémicas por su cara.

Ricky Martin mutando en Fernando Burlando es increíble. pic.twitter.com/n3LHyg5EA7 — Gonza �� (@gonzamartinez20) September 27, 2021

Aunque no faltaron los fanáticos del cantante, que entraron en su defensa y decidieron apoyarlo a pesar de que él aun no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero los señalamientos siguen.

Reconocimiento facial del celular de Ricky Martin pic.twitter.com/6hvmQyS3PT — 4ases (@4asesOK) September 28, 2021

Le vi la nueva cara a Ricky Martin y me dio hambre. pic.twitter.com/v7AwNspikf — Maxso. (@maxsomenos) September 27, 2021

Ricky Martin sufrió ansiedad durante la pandemia

El cantante reveló que durante la pandemia tuvo que buscar ayuda, porque llegó a sentirse mal y con ansiedad, así lo declaró en el programa de radio conducido por Angélica Vale en Estados Unidos.

"Me dio mucha ansiedad honestamente, entonces he trabajado poco a poco en mi corazón, en mi mente y estamos mucho mejor, pero yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre que se llama ansiedad… es algo serio, yo pasé por la ansiedad, yo me sentía acorralado, a mi me faltaba el aire, y esto es algo que yo tengo que compartir con el público, porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”, comentó.